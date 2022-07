Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat ein Testspiel gegen Besiktas Istanbul 0:1 (0:1) verloren. In der Partie am Freitagabend in Kufstein verhinderte 05-Torwart Finn Dahmen mit zahlreichen Paraden eine höhere Niederlage für die Rheinhessen, bei denen allerdings zwölf Spieler geschont wurden. Der frühere Frankfurter Cenk Tosun erzielte in der 24. Minute das Tor für den türkischen Erstligisten.