Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat die vom Bund zugesagte zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung in Höhe von einer Milliarde Euro als "notwendigen Erfolg für die Kommunen" bezeichnet. "Das lindert akute Herausforderungen, hilft aber nicht auf Dauer", teilte Rehlinger nach dem Flüchtlingsgipfel am Mittwochabend in Berlin mit.

"Notwendig ist eine verlässliche, dauerhafte Lösung, ein atmendes System, das auf sich verändernde Flüchtlingszahlen reagiert." Bund und Länder haben vereinbart, Details einer dauerhaften Finanzierung bis Ende des Jahres auszuarbeiten.

Nach Ansicht von Rehlinger muss die Migration nach Deutschland "systematischer gesteuert werden" - auch mit Unterstützung der Länder. "Deutschland hat ein offenes Herz und hilft Kriegsflüchtlingen. Irreguläre Migration aber müssen wir spürbar reduzieren und geltendes Recht - etwa durch Abschiebungen - konsequent umsetzen", teilte sie mit.

"Wir müssen Asylverfahren deutlich schneller machen und Ausländerbehörden vollständig digitalisieren. Wir brauchen eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa und wenn Asylverfahren in nicht aussichtsreichen Fällen an den EU-Außengrenzen notwendig sind, um diesen Zusammenhalt in Europa zu bekommen, bin ich dafür", sagte Rehlinger.