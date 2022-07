Im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten nahe Kusel in der Pfalz hat der Hauptangeklagte ausführlich über seinen Lebenslauf und seine Leidenschaft für die Jagd ausgesagt. Er habe bereits im Alter von sechs Jahren das Schießen von seinem Vater beigebracht bekommen. Ein Freund des Vaters habe ihn dann einige Jahre später das erste Mal auf Wildschweine schießen lassen. «Mit zehn oder elf habe ich alles geschossen, was bei uns rumlief», sagte der aus Neunkirchen im Saarland stammende Mann am Montag vor dem Landgericht Kaiserslautern.