Weil er auf einem Parkplatz mehrfach auf eine Frau eingestochen hatte, ist ein Mann vom Landgericht Mainz wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 24-Jährige ein Schmerzensgeld von 55.000 Euro an die Frau zahlen, wie es am Freitag in dem Urteil hieß. Durch die Tat im vergangenen März in Mainz verlor die Frau eine Niere, auch ein Teil ihres Dünndarms musste entfernt werden.