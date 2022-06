Ein 14-Jähriger hat sich im Landkreis Germersheim an das Steuer von Papas Auto gesetzt und eine nächtliche Spritztour mit Freunden unternommen. Sie endete auf der Hauptstraße in Schaidt - einem Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein - mit einem Crash: Das Auto prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Damit war die Tour in der Nacht auf Samstag beendet. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Polizisten nahmen den Unfall auf und brachten den 14-Jährigen zu seinen Eltern.