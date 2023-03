Ein Motorradfahrer ist bei Westheim von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 55-Jährige am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Westheim und Bellheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einen naheliegenden Wald geschleudert worden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.