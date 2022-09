Ein von der Polizei gesuchter Vermisster ist in Germersheim nach einem von ihm verursachten Autounfall gefunden worden. Ein Großaufgebot mit Kräften von Polizei und Feuerwehr sowie ein Hubschrauber hatten am Montagabend nach dem 38-Jährigen gefahndet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen Mitternacht seien dann zwei Unfälle in der Stadt gemeldet worden. Vor Ort habe man den vermissten Mann vorgefunden.