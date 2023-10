Ein 59-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist neben der A65 bei Kandel (Pfalz) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Transporter von der Autobahn abgekommen und in eine Böschung geraten, teilte ein Polizeisprecher in Wörth mit. Nach wenigen Hundert Metern stieß der Kleintransporter dort demnach gegen einen Baum. Der 59-Jährige kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die A65 wurde zeitweise voll gesperrt.