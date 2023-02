Der Anteil von Frauen in rheinland-pfälzischen Hochschulräten ist im vergangenen Jahr um rund vier Prozent gestiegen. 2022 waren 89 Frauen Mitglied in einem Hochschulrat, der Frauenanteil lag somit bei 43 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. 2021 hatte er noch bei 39 Prozent gelegen. Besonders stark ist der Anstieg bei längerfristiger Betrachtung: Seit 2012 wuchs der Frauenanteil demnach um 19 Prozent. Hochschulräte übernehmen in der Regel strategische und beratende Aufgaben.

Mit einem Wert von jeweils 50 Prozent hatten laut Statistik die Universität in Kaiserslautern, die Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung Koblenz, die Hochschulen Mainz und Koblenz sowie die Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Hochschulrat. An der Technischen Hochschule Bingen, der Hochschule Kaiserslautern und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stellten mit einem Anteil von 60 Prozent Frauen die Mehrheit. Wenig paritätisch waren die Hochschulräte derweil an der Hochschule Worms (20 Prozent) und der Hochschule für Finanzen in Edenkoben (27 Prozent).

