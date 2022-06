Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion in Rheinland-Pfalz, Stephan Wefelscheid, spricht in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mit einer ersten eigenen Gesetzesinitiative wollen die Freien Wähler die Sicherheitsauflagen für kleine Weinfeste und Jahrmärkte in Rheinland-Pfalz lockern. Der am Donnerstag im Landtag behandelte Gesetzentwurf will die Veranstalter von Festen mit voraussichtlich weniger als 1500 Besuchern von der Bestimmung befreien, auf Verlangen der Ordnungsbehörde ein aufwendiges Sicherheitskonzept vorzulegen und einen Ordnungsdienst einzurichten.

«Sicherheit und Ordnung müssen zwar umfassend gewährleistet sein, aber in einer angemessenen Relation», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Stephan Wefelscheid. Es sei vertretbar, eine Untergrenze einzuführen. Wegen der 2020 eingeführten Regelung zur Abwehr terroristischer Gefahrenlagen sei in diesem Jahr der Festumzug zum Weinfest in Bernkastel-Kues abgesagt worden - die Veranstalter hätten 6000 Absperrgitter aufstellen sollen.

«Das ist kein Todesstoß für die kleineren Veranstaltungen», widersprach die SPD-Abgeordnete Nina Klinkel. Die Möglichkeit, ein Sicherheitskonzept zu verlangen, sei sinnvoll. Die Ordnungsbehörden seien vor Ort, sie könnten die Gefahrenlage am besten abschätzen. Er könne nicht nachvollziehen, dass bei kleineren Veranstaltungen keine terroristische Gefahr gegeben sei, sagte der Grünen-Abgeordnete Carl-Bernhard von Heusinger und sprach von einem «Boulevard-Gesetzentwurf». Kritik an dem Vorstoß kam auch von FDP und CDU. Die AfD hingegen zeigte Verständnis für das Anliegen.

Innenminister Roger Lewentz bezeichnete die Initiative der Freien Wähler als «völlig falsch». Die Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) von 2020 trage den veränderten terroristischen Gefahren Rechnung. Der Gesetzentwurf wird nun weiter im Rechtsausschuss des Landtags behandelt.