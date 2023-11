Im Streit um die angekündigte Schließung von sieben ärztlichen Bereitschaftspraxen hat die rheinland-pfälzische Kassenärztliche Vereinigung (KV) Gesundheitsminister Clemens Hoch eine Verkennung des Praxisalltags vorgeworfen. Die Äußerungen des Ministers stellten "eine befremdliche Missachtung der ärztlichen Selbstverwaltung" dar, erklärte der Vorsitzende des Vorstands der KV Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, am Sonntag in Mainz. Er wünsche sich, dass sich die Politik ernsthaft mit den Problemen in der ambulanten Versorgung befasse und konstruktiv nach Lösungen für Praxen und Patienten suche.