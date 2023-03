Wegen einer defekten Heizungsanlage ist in einem Wohn- und Geschäftshaus in Mainz am Montag Kohlenmonoxid ausgetreten. Weil die entsprechenden Warngeräte automatisch ausgelöst worden waren, ging der Notfall glimpflich aus: Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Rettungsdienst die Menschen aus der betroffenen Wohnung bereits aus dem Gebäude geführt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Dann sei festgestellt worden, dass eine Heizungsanlage im Keller defekt ist.