Rheinland-Pfalz will die Isolationspflicht für Corona-Infizierte dem Vernehmen nach mit der neuen Verordnung Ende November aufheben. Das wird das Kabinett voraussichtlich an diesem Dienstag in Mainz beschließen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Die aktuelle Absonderungspflicht vom 1. Mai läuft am 30. November aus.