Ein Schüler oder eine Schülerin in Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis ist an Tuberkulose erkrankt. Bei rund 30 ermittelten Kontaktpersonen - vor allem Mitschülern - soll nach Ostern für einen Test Blut abgenommen werden, um eine mögliche Ansteckung mit der Infektionskrankheit auszuschließen, wie die Kreisverwaltung in Simmern am Donnerstag mitteilte. "Bei positivem Testergebnis werden weitere Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob es sich um eine tatsächliche Infektion beziehungsweise Erkrankung handelt", hieß es weiter.