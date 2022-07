Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Saarland will künftig Corona-Bürgertests nicht mehr abrechnen. Man schließe sich dabei den Aussagen der Kassenärztliche Vereinigungen in Deutschland an, teilte ein Sprecher der KV am Freitag in Saarbrücken mit. Der Grund: «In der Verordnung ist eine Prüfung der Abrechnungen durch die KVen vorgesehen. Wir erkennen jetzt schon, dass diese Prüfungen so nicht durchführbar sind und müssen dies rechtzeitig kommunizieren.»