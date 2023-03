In Rheinland-Pfalz können ausländische Ärzte den Antrag für die Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen nun auch digital einreichen. Bislang sei das deutschlandweit nur in Nordrhein-Westfalen möglich gewesen, jetzt stehe dieser Service auch den anderen Bundesländern zur Verfügung, teilte das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Samstag in Mainz mit. "Ich freue mich sehr, dass mit dieser digitalen Lösung sowohl den Einstieg von Fachkräften aus allen Teilen der Welt in den deutschen Arbeitsmarkt als auch die Prozesse für lokale Behörden vereinfacht werden", sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).