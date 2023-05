Bei einem Streit um zehn Euro hat ein 81-Jähriger in Saarbrücken einen Mann mit einem Küchenmesser am Hals verletzt. Der 39-Jährige musste operiert werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte. Er hatte sich am Mittwoch vor ein Wohnungsfenster des Mannes gestellt und das Geld gefordert.