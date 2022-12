Nach einem Überfall auf zwei Frauen in Völklingen fahndet die saarländische Polizei nach den beiden Tätern. Diese überfielen einen Tag vor Heiligabend im Stadtteil Geislautern die im Rollstuhl sitzende 55-jährige Frau und ihre 81 Jahre alte Mutter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei erlitt die Frau im Rollstuhl eine Platzwunde am Hinterkopf und musste stationär behandelt werde. Ihre Mutter wurde von den unbekannten Männern zu Boden geschubst.