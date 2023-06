Nach dem Fund der sterblichen Überreste eines getöteten Arztes bei Rockeskyll in der Eifel dauern die Ermittlungen der Polizei an. "Da laufen jetzt kriminaltechnische Maßnahmen nach dem Fund und auch die andere Ermittlungsarbeit geht weiter", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag in Trier.

Die Leiche des seit Jahresanfang vermissten Arztes aus Gerolstein (Kreis Vulkaneifel) war am Dienstag in einem Waldstück gefunden worden. Der 53-Jährige ist nach dem Ergebnis der Obduktion Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Ermittler gingen davon aus, dass der oder die Täter aus dem persönlichen Umfeld des Getöteten stammen.

Der Arzt war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Krankenhaus in Daun gesehen worden. Sein Auto wurde Anfang Januar völlig ausgebrannt auf einem Forstweg zwischen Greimerath und Wittlich im Kreis Bernkastel-Wittlich gefunden. Von der Leiche gab es lange keine Spur.