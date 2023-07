Andreas Rinnert (40) aus Saarbrücken ist am Montag zum neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Saarland gewählt worden. Der GdP-Landesbeirat wählte den Polizeihauptkommissar und bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig zum Nachfolger von David Maaß (38). Der frühere Gewerkschaftschef und SPD-Landtagsabgeordnete hatte sein Amt nach fünf Jahren abgegeben, weil er in seiner Heimatgemeinde Schwalbach als Bürgermeister kandidieren und sich mehr auf den Wahlkampf konzentrieren will.