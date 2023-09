Die Landwirtschaftsbranche in Rheinland-Pfalz blickt nach Einschätzung der Fachverbände mit Sorge auf die Entwicklung bei den Erntehelfern. "Die Problematik, Saisonarbeitskräfte zu finden, hat zugenommen und wird sich weiter verschärfen", sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Zum einen liege dies an einer hohen Konkurrenz durch andere Branchen in Deutschland wie dem Logistikgewerbe oder der Gastronomie.