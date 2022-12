Die deutschen Gewichtheber haben bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien ihr erstes Erfolgserlebnis gefeiert. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm war Max Lang vom AC Mutterstadt in der B-Gruppe am Start und belegte dort den fünften Platz. In der Teildisziplin Reißen schaffte er am Samstag (Ortszeit) in Bogota 146 Kilogramm und im Stoßen 180 Kilogramm. In der Gesamtwertung reichte diese Leistung zu Rang elf. Da es in der A-Gruppe viele ungültige Versuche gab, positionierte Lang sich damit vor den verbleibenden sechs Wettkämpfen bis Paris aussichtsreich im Ranking für die Olympischen Spiele 2024.