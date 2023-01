Ein Glückspilz in der Pfalz kann sich über die "Neujahrs-Million" von Lotto Rheinland-Pfalz freuen. Zudem überweist die Glücksspielgesellschaft nach Mitteilung vom Montag jeweils einen Gewinn von 100.000 Euro in den Raum Koblenz und nach Rheinhessen. "Bereits am 23. Dezember 2022 um 9.16 Uhr waren alle 250.000 Lose der sechsten Auflage der rheinland-pfälzischen Lotterie "Neujahrs-Million" ausverkauft", hieß es weiter. Das Hauptgewinner-Los war schon am 15. Dezember gekauft worden. Alle drei Glückspilz-Lose wurden ohne Kundenkarte gespielt - die Gewinner müssen sich bei Lotto Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz melden.