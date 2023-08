Ein Lottospieler aus dem Landkreis Bad Dürkheim kann sich über einen satten Millionengewinn freuen. Mehr als 2,3 Millionen Euro gewann er bei der Lotto-Ziehung am Samstagabend, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mitteilte. Der zukünftige Millionär lag den Angaben zufolge bei allen sechs Zahlen richtig. Für den Jackpot habe ihm nur die richtige Superzahl gefehlt, hieß es. Der Tipper hatte knapp 37 Euro eingesetzt und seinen Schein online abgegeben. Es ist dieses Jahr bereits der vierte Millionengewinn, der nach Rheinland-Pfalz geht.