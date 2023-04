Über einen Gewinn von rund 2,5 Millionen Euro kann sich ein Lottospieler aus dem Kreis Cochem-Zell freuen. Der Glückspilz habe bei der Ziehung am Samstagabend die sechs richtigen Zahlen getippt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mit. Eingesetzt wurden 27,20 Euro. Zum Gewinn des Jackpots habe nur die richtige Superzahl gefehlt. Da der Schein in der Eifel ohne Kundenkarte abgegeben worden sei, müsse sich der oder die Glückliche bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen.