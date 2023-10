Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Montag aus Solidarität die Flagge des Staates Israels auf dem Dach des Deutschhauses gehisst. Auf dem Landtagsgebäude in Mainz wehen auch die Europa- und die Deutschlandflagge. "Ich verurteile den barbarischen, feigen und heimtückischen Krieg von Terroristen gegen Israel aufs Schärfste", sagte Landtagspräsident Hendrik Hering. Er betonte: "Wir stehen an der Seite des israelischen Volkes." Und: "Meine Gedanken, mein Mitgefühl und meine Solidarität gelten in diesen schwierigen Tagen dem israelischen Volk."