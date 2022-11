Mit edelen Torten, Pralinen und anderen süßen Köstlichkeiten wollen sie die Jury überzeugen: Neun Konditorinnen und Konditoren treten seit Montag in Koblenz beim Bundeswettbewerb des Junghandwerks gegeneinander an. "Sie müssen Schaustücke herstellen, die sie am Dienstag fertigstellen und dann präsentieren", sagte die Sprecherin der Handwerkskammer Koblenz. Es handele sich um "Top-Leute in Deutschland". Aus Rheinland-Pfalz mit dabei ist die Landessiegerin Savannah Schmitt aus dem Kammerbezirk Koblenz.