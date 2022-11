Ein Radfahrer ist in Harthausen im Rhein-Pfalz-Kreis nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der Mann sei in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Speyer am Mittwoch mit. Der Zusammenstoß hatte sich am Dienstag ereignet, als ein 60 Jahre alter Autofahrer an einer Einmündung laut Polizei die Vorfahrt des 77-jährigen Radfahrers missachtete. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Derzeit ermitteln die Beamten den genauen Unfallhergang und suchen auch nach einem Autofahrer, der unmittelbar vor dem Fahrradfahrer fuhr.