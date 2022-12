Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) ist zuversichtlich hinsichtlich der möglichen Schaffung neuer Arbeitsplätze im Saarland. "Es gibt eine gute Nachfrage von potenten Investoren, die Interesse haben", sagte Barke am Donnerstag bei der Debatte über den Landeshaushalt 2023. "Wir sind dort in einem sehr intensiven Prozess", sagte er unter Hinweis auf die Suche nach Investitionen in Saarlouis. Der Autohersteller Ford will diesen Standort mit 4600 Mitarbeitern nur bis Mitte 2025 aufrechterhalten.