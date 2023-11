Der rheinland-pfälzische Arbeits-, Digitalisierungs- und Sozialminister Alexander Schweitzer hält eine mit Verve geführte Debatte über die Modernisierung der Schuldenbremse für dringend notwendig. "Die Schuldenbremse darf nicht als Transformationsbremse wirken", sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Wenn wir die Transformation mit Blick auf Digitalisierung, Klimawandel und eine moderne Ausstattung unserer Industrie in Deutschland nicht hinbekommen, dann werden wir an unseren eigenen Ansprüchen scheitern, was unser Wohlstandsmodell angeht", mahnte Schweitzer. "Dann wirkt die Schuldenbremse letztendlich als Demokratiebremse." Schweitzer ist seit 2017 auch Mitglied im Vorstand der Bundes-SPD.