Bei der Entschädigung von Gewaltopfern schneidet das Saarland nach einer Erhebung des Weißen Rings am schlechtesten in Deutschland ab. Das Landesamt für Soziales habe 2021 deutlich mehr als die Hälfte der Anträge auf Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz (61,9 Prozent) abgelehnt, teilte die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. "Das ist äußerst besorgniserregend", sagte der Landesvorsitzende des Weißen Rings, Jürgen Felix Zeck. "Wir müssen dafür kämpfen, dass die Zahl der Ablehnungen sinkt. Opfer müssen zu ihrem Recht kommen."