Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hat Gewalt gegen Rettungskräfte in der Silvesternacht scharf verurteilt. "Die jüngsten Angriffe auf Rettungskräfte, die leider auch außerhalb von Silvester immer wieder stattfinden, sind niederträchtig, schäbig und aufs Schärfste zu verurteilen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Mainz. "Diese Gewalttaten müssen mit aller rechtlichen Konsequenz verfolgt werden, die gesetzlichen Grundlagen liegen vor."