Nach der Universität Mainz hat nun die Universität Trier als zweite Hochschule in Rheinland-Pfalz dauerhaft das Berufungsrecht erhalten. Die Trierer Uni sei damit berechtigt, eigenständig neue Professorinnen und Professoren zu berufen, teilte das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft am Mittwoch in Mainz mit. Das dauerhafte Berufungsrecht ermögliche den Hochschulen "noch mehr Eigenständigkeit im Wettstreit um hochqualifizierte Lehrende und Forschende".