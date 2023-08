Die Zahl der Professorinnen an rheinland-pfälzischen Hochschulen steigt zwar, Frauen sind in diesen Positionen aber nach wie vor deutlich seltener zu finden als Männer. Nur etwa jede vierte Professur im Land sei zum Ende des Jahres 2022 mit einer Frau besetzt gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Unter den ungefähr 2200 Professorinnen und Professoren seien etwa 590 Frauen gewesen, also circa 27 Prozent. Das war ein Plus beim Frauenanteil gegenüber dem Vorjahr von 7,7 Prozent. Die Zahl der mit Männern besetzten Professuren nahm im gleichen Zeitraum um 0,4 Prozent ab, so die Behörde weiter.