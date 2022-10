An der Universität des Saarlandes sind zum Start des Wintersemesters 16.489 Studentinnen und Studenten eingeschrieben und damit etwas mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Studienanfänger ist nach Angaben der Universität um sieben Prozent auf 2372 Erstsemester gestiegen. Das freue ihn extrem, weil es entgegen dem bundesweiten Trend liege, sagte Uni-Präsident Manfred Schmitt am Montag. In anderen Hochschulen und anderen Bundesländern gebe es teilweise Rückgänge um 20 Prozent, "insofern ist das kein Selbstläufer und ein großartiger Erfolg".