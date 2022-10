Stundenlanger Regen hat am Samstag im Saarland Flüsse und Bäche anschwellen lassen. Das Hochwassermeldezentrum des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken berichtete am Samstag von einem "kleinen Hochwasser im Einzugsgebiet der Saar".