Ein betrunkener Autofahrer hat auf einem Fußgängerüberweg in Homburg vier junge Geschwister angefahren, die dabei alle verletzt wurden. Die Schwestern im Alter von 5, 12, 13 und 18 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 69-jährige Mann hatte sich am Samstagabend von Bruchhof kommend mit seinem Wagen dem Fußgängerüberweg im Homburger Stadtteil Erbach genähert, als die vier Geschwister über die Straße gingen. Offensichtlich übersah er die Menschengruppe und fuhr in sie hinein.