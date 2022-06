Beim zentralen Gedenken am ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sprechen Flutopfer über ihre Erinnerungen und Hoffnungen. Die etwa einstündige Veranstaltung am 14. Juli um 17.30 Uhr im Kurpark von Bad Neuenahr ist für rund 2000 Teilnehmer geplant, wie die Kreisverwaltung Ahrweiler am Montag mitteilte. Im Zentrum stehe das Gedenken an die 134 Todesopfer und zwei bis heute Vermissten in dem Landkreis.