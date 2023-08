Bei einem Streit in Ludwigshafen soll ein 15-Jähriger seinen 16 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflüchtet, nach einer Fahndung aber vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischen den beiden Jungen soll es in der Vergangenheit bereits Streit gegeben haben. Der 16-Jährige sei operiert worden, Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Erkenntnissen nicht. Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat am Sonntag seinen Eltern übergeben worden. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.