Der Schütze, der in Saarbrücken-Klarenthal einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, war Behörden und Polizei zuvor bereits aufgefallen. Der 67-Jährige sei bereits «polizeirechtlich und waffenrechtlich in Erscheinung getreten», sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts des Saarlandes am Freitag in Saarlouis. Konkret lägen gegen den 67-Jährigen Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Gewalt- und Bedrohungsdelikte vor.