Betrügerische Rechnungen für Corona-Tests an zwei Unternehmen in Kaiserslautern haben die Polizei auf den Plan gerufen. Den Rechnungen zufolge sollen die beiden Firmen mehr als 16.000 Corona-Tests bestellt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie seien deshalb per Rechnungen über zusammen mehr als 46.000 Euro zur Kasse gebeten worden. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass es sich um einen Betrug handelte. Die beiden Betriebe hätten die Covid-19-Tests nicht bestellt, und die Rechnungen seien zudem von einer Firma gekommen, die gar nicht existiere. Die Ermittlungen dauern an.