Einen Tag nach den Warnstreiks im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz und im Saarland wollen Beschäftigte am Samstag erneut ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi rief erneut zu Warnstreiks auf. Vormittags finde eine Streikkundgebung in Kaiserslautern statt, erklärte sie in einer Mitteilung. Von den Warnstreiks betroffen sind demnach die Filialen von Galeria, Ikea, H&M, Kaufland, Hornbach sowie Primark.