Eine Gruppe hat einen Schmuckhändler auf einer Kirmes in Kaiserslautern angegriffen und ausgeraubt. Eine Frau habe den Verkäufer am Montagabend auf der Oktoberkerwe zunächst abgelenkt, ehe drei Männer auf ihn eingeschlagen und drei Armbänder aus seinem Verkaufsstand gestohlen hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 43-Jährige erlitt eine Platzwunde und Blutergüsse. Mehrere Besucher der Kirmes seien dem Verkäufer zu Hilfe geeilt, zwei von ihnen seien ebenfalls angegriffen worden.