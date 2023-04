Möglicherweise aus Eifersucht soll ein 16-Jähriger in Kaiserslautern einen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Jugendliche am frühen Samstagmorgen gewaltsam in die Wohnung eines 34 Jahre alten Mannes im Zentrum der pfälzischen Stadt eingedrungen sein. Dort habe sich auch die Partnerin des Jugendlichen aufgehalten. Der 16-Jährige habe den älteren Mann mit einem Messer an mehreren Stellen verletzt und sei geflüchtet, hieß es.