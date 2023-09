Ein Diebstahl in einem Supermarkt in Kaiserslautern am Donnerstagabend hat zu turbulenten Verwechslungen geführt. Zunächst habe der Ladendetektiv einen Dieb verfolgt und festgehalten, daraufhin sei er von einem Passanten angegangen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser war fälschlicherweise von einer Schlägerei ausgegangen und hatte in dem Dieb das Opfer gesehen, dem er helfen wollte.