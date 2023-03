Beim Unfall eines Schulbusses bei Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) sind der Polizei zufolge vier Kinder, eine Jugendliche und der Fahrer leicht verletzt worden. Eine 17-Jährige sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag mit. In dem Bus saßen den Angaben zufolge 15 amerikanische Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren. Das Fahrzeug kam vom US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Es geriet am Mittag auf der Kreisstraße 19 zwischen Weilerbach und Erzenhausen Zeugen zufolge in den Seitenstreifen und kippte um.