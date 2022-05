Ein vergessenes Brathähnchen hat Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Kaiserslautern aus dem Schlaf gerissen. In der Nacht zum Freitag habe ein 21-jähriger Bewohner sein Essen auf dem Herd zubereitet und sei eingeschlafen, teilte die Polizei mit. Das Hähnchen in der Pfanne brannte an und löste den Rauchmelderalarm aus. «Zu Schäden kam es durch den missglückten Mitternachtssnack nicht», hieß es. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss ausreichend die Wohnung aus.