Die Sparkasse Kaiserslautern schließt aufgrund fehlenden Personals für einige Wochen eine Reihe kleinerer Standorte. Zu dem Engpass sei es wegen Krankheitsfällen und Urlauben gekommen, sagte ein Sparkassensprecher am Montag in Kaiserslautern. Insgesamt habe die Sparkasse 60 Standorte, darunter auch reine SB-Standorte. Bis zum 22. September würden 27 kleinere Standorte vorübergehend geschlossen. Die dortigen Briefkästen würden weiter geleert, auch seien dort auf Termin Beratungsgespräche möglich. An den weiter geöffneten 15 Filialen kämen in der Zeit auch Mitarbeiter aus den kleinen Standorten zum Einsatz. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.