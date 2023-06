Im Landkreis Kaiserslautern ist der Polizei zufolge ein Toter gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mit. Der Mann sei bereits am 19. Juni an der K25 zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach entdeckt worden, hieß es. Da es Hinweise gebe auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt, ermittelten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen. "Aus ermittlungstaktischen Gründen" seien keine weiteren Angaben möglich. Zu der verzögerten Mitteilung des Vorfalls sagte ein Polizeisprecher, die Behörden hätten die Zeit seit dem Fund zu Ermittlungen genutzt.