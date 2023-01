Zwei Betrüger haben am Montagnachmittag an der Autobahnausfahrt Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) versucht, Autofahrer aufs Kreuz zu legen. Die beiden 37 und 23 Jahre alten Männer standen an der Ausfahrt der A6 und wollten nach Auskunft der Polizei durch Vortäuschen einer Notlage an das Bargeld der Verkehrsteilnehmer gelangen.